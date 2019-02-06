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Aileye ‘Beni neden doğurdunuz?’ davası

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Aileye ‘Beni neden doğurdunuz?’ davası
Hindistan'da 27 yaşındaki bir adam kendi rızası dışında dünyaya geldiği için anne ve babasına dava açtı. Yeni Delhi'de yaşayan Raphael Samuel, çocukların dünyaya gelirken rızasının alınmasının etik olarak doğru olmadığını düşündüğünü belirterek, anne ve babasına dava açmaya karar verdiğini söyledi. Hayatından memnun olduğunu ve çocuklara karşı olmadığının altını çizen Samuel, "Ben ailemi seviyorum ve çok iyi bir ilişkimiz var ama beni kendi istedikleri için dünyaya getirdiler. Harika bir hayatım var ama beni bu okul ve kariyer karmaşasına onlar soktu" diye konuştu.
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Aileye ‘Beni neden doğurdunuz?’ davası
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