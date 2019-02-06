Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Avustralya'da gyrocopter kazası: 2 ölü

'da gyrocopter kazası: 2 ölü

Batı eyaletinin başkenti Perth'in güneyindeki Capel kasabası yakınlarında (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 07:40
Avustralya'da gyrocopter kazası: 2 ölü

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, isimleri açıklanmayan biri pilot iki erkeğin bulunduğu gyrocopter henüz belirlenemeyen nedenle Perth'in yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Capel kasabası yakınlarında tatil beldesi Busselton'daki Forrest Plajı'na düştü.

Haberde, kumsala yaklaşık 10 metre açıktaki sığ sulara düştüğü bildirilen gyrocopterdeki iki kişinin olay yerinde öldükleri belirtildi.

Güney Batı Bölge Müfettişi Steve George, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak normalden farklı sesler çıkartarak uçtuğu ifade edilen gyrocopterin yaklaşık 200 metre yükseklikte düştüğünü öğrendiklerini, olayın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Yeni Güney Galler eyaletinde gyrocopter düşmüş, olayda biri pilot iki erkek hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avustralya'da gyrocopter kazası: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN