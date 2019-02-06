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’da 6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü

Dün ’ın İsmayıllı-Şamahı bölgesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde birçok ev, iş yeri ve okul hasar gördü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 13:52
Azerbaycan’da 6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü

Dün Azerbaycan'ın İsmayıllı-Şamahı bölgesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde birçok ev, iş yeri ve okul hasar gördü. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinin aktardığı bilgiye göre, dün merkez üssü Azerbaycan'ın İsmayıllı-Şamahı bölgesi olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre altında saat 23.31'de meydana gelen deprem çevre bölgelerde ve başkent Bakü'de hissedildi.Depremde birçok ev, iş yeri ve 5 okul hasar görürken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

3 VATANDAŞ DEPREMDEN KAÇARKEN YAKALANDI!

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede 3 vatandaşın depremden kaçarken yaralandığı ve yaralıların hastanelere sevk edildiği bildirildi. Olay bölgesine giden Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, depremde hiçbir zayiat olmadığını, hasarın belirlenmesi için komisyon oluşturulduğunu ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından deprem hasarının belirlenmesi ve giderilmesi talimatı verildiğini açıkladı. Yetkililer, tehlikeli evlerin sakinlerinin geçici olarak diğer evlere yerleştirileceğini ve tamirat yapılması için devlet tarafından yardım yapılacağını açıkladı.

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Azerbaycan’da 6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü
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