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Son Dakika Haberi: Dışişleri'den 'deki toplantıya ilişkin açıklama

'ndan gelen son dakika açıklamasında 'deki çalışma grubu toplantısında her alanda ilerleme sağlama kararlılığı teyit edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 10:38

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ve ABD'nin çalışma grubu toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'deki çalışma grubu toplantısında her alanda ilerleme sağlama kararlılığı teyit edildi. Ortak kaygılar ele alındı. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi bir kez daha teyit edildi. Suriye, terörizmle mücadele, savunma, adli ve hukuki hususlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı"

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Son Dakika Haberi: Dışişleri'den ABD'deki toplantıya ilişkin açıklama
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