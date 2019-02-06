Son Dakika Haberi: Dışişleri'den ABD'deki toplantıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ve ABD'nin çalışma grubu toplantısının ardından açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'deki çalışma grubu toplantısında her alanda ilerleme sağlama kararlılığı teyit edildi. Ortak kaygılar ele alındı. Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi bir kez daha teyit edildi. Suriye, terörizmle mücadele, savunma, adli ve hukuki hususlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı"