Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Gandi suikastını canlandıranlara tutuklama

Gandi suikastını canlandıranlara tutuklama

Mahatma Gandi'nin temsili resmine üç el ateş eden ve suikastı yapan Nathuram Godse'nin heykeline çelenk bırakan Hindu Mahasabha grubunun liderlerinden Pooja Shakun Pandey tutuklandı.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 17:36
Gandi suikastını canlandıranlara tutuklama

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan mizansende, Gandi'nin temsili resmine ateş eden görüntüleri sosyal medyada yayılan aşırı sağcı Hindu Mahasabha grubunun liderlerinden Pooja Shakun Pandey ve eşi Ashok Pandey, Uttar Pradesh eyaleti polisi tarafından yakalandı.

Hindu Mahasabha tarafından Aligarh şehrinde 30 Ocak'ta yapılan etkinliğin videosunda, Pandey'in, Gandi'nin temsili resmine üç el ateş etmesinin ardından resmin yapıştırıldığı kuklanın alt kısmından kan sızdığı görülüyor.

Pandey'in etkinlikte ayrıca Mahatma Gandhi suikastını yapan Nathuram Godse'nin heykeline çelenk bırakması da tepkilere neden oldu.

Polis, Gandi suikastının canlandırıldığı bu mizansenle bağlantısı olduğu gerekçesiyle videoda görülen 12 kişiden 3'ünün geçen hafta yakalandığı bilgisini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gandi suikastını canlandıranlara tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN