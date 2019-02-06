İran: "Amerikalılar Suriye'den ayrılmalı"

İran medyasında çıkan haberde, İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin kıdemli danışmanlarından Ali Akbar Velayati'nin, "Amerikalılar isteseler de istemeseler de Suriye'den ayrılmalı" dediği bildirildi.

İran, ABD'nin muhalefetine ve Avrupa ülkelerinin endişelerine karşı, özellikle balistik füze programını genişletti. Tahran ise programın tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nden (AB) dün yapılan açıklamada ise, İran'ın balistik füze programını genişletmesi ve denenmesiyle ilgili ciddi bir endişe duyulduğu, İran'ı bölgede güvensizliği derinleştiren ve bölgeyi istikrarsızlaştıran bu girişimi durdurmaya çağrıldığı bildirildi.