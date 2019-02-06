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: "Amerikalılar 'den ayrılmalı"

'da üst düzey makamların yaptığı açıklamada, 'nin en büyük dış politika önceliği olduğu ve Amerikan birliklerinin ABD Başkanı tarafından planlandığı gibi geri çekilmeleri gerektiği kaydedildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 18:01
İran: Amerikalılar Suriye'den ayrılmalı

İran medyasında çıkan haberde, İran'ın Yüksek Lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin kıdemli danışmanlarından Ali Akbar Velayati'nin, "Amerikalılar isteseler de istemeseler de Suriye'den ayrılmalı" dediği bildirildi.

İran, ABD'nin muhalefetine ve Avrupa ülkelerinin endişelerine karşı, özellikle balistik füze programını genişletti. Tahran ise programın tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nden (AB) dün yapılan açıklamada ise, İran'ın balistik füze programını genişletmesi ve denenmesiyle ilgili ciddi bir endişe duyulduğu, İran'ı bölgede güvensizliği derinleştiren ve bölgeyi istikrarsızlaştıran bu girişimi durdurmaya çağrıldığı bildirildi.

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İran: "Amerikalılar Suriye'den ayrılmalı"
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