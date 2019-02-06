İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ilk festivali başladı

Dönem başkanlığını Türkiye'nin yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) üye ülkeler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlediği ilk festival Mısır'da başladı.

Başkent Kahire'deki opera binasında "Tek Ümmet Çok Kültür, Filistin Gönüllerde" temasıyla başlayan festivalde, 5 gün boyunca düşünce, politika ve kültürel konularda çok sayıda panelin yanı sıra sanatsal sergiler ve folklorik gösteriler gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

Festival açılışında konuşan İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, teşkilatın ilk festivali olan bu etkinliğin üye ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Useymin, İslam dünyasının temel konusu Filistin davasının, festivalin teması olduğunu vurguladı.

Açılış programında İİT üye ülkelerindeki kültürel çeşitliliğin vurgulandığı belgeseller gösterildi.

Festival kapsamında, İİT tarafından İslam dünyasında kalkınma konularına etkin katkısı olan Müslüman şahsiyetlere ödüller verdi.