İsrail camiyi müzeye çevirdi

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İsrail'in Tiberya kentinde sağcı belediye başkanının göreve başlamasının ardından, Deniz Camisi'ni müzeye dönüştürme çalışmaları başladı. Kentte yaşayan Müslümanlardan Muhammed Bereke, "Tiberya Belediyesi'nin yaptığı suç. Bu adım, Müslümanlara ait izlerin kentten silinmesini amaçlıyor" dedi. Deniz Camisi, 2000'den önce yakılma girişimleri ve ırkçı saldırılara maruz kalması nedeniyle o tarihte ibadete kapatılmış, kentte yaşayan Müslümanlar ile belediye arasında caminin korunması için anlaşma sağlanmıştı. Ancak belediye anlaşmaya uymadı.