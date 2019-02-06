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camiyi müzeye çevirdi

Giriş Tarihi: 6.2.2019
İsrail camiyi müzeye çevirdi
İsrail'in Tiberya kentinde sağcı belediye başkanının göreve başlamasının ardından, Deniz Camisi'ni müzeye dönüştürme çalışmaları başladı. Kentte yaşayan Müslümanlardan Muhammed Bereke, "Tiberya Belediyesi'nin yaptığı suç. Bu adım, Müslümanlara ait izlerin kentten silinmesini amaçlıyor" dedi. Deniz Camisi, 2000'den önce yakılma girişimleri ve ırkçı saldırılara maruz kalması nedeniyle o tarihte ibadete kapatılmış, kentte yaşayan Müslümanlar ile belediye arasında caminin korunması için anlaşma sağlanmıştı. Ancak belediye anlaşmaya uymadı.
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İsrail camiyi müzeye çevirdi
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