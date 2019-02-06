Paris’te yangın faciası: 10 ölü

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Fransa'nın başkenti Paris'te sekiz katlı bir binada çıkan yangı nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, aralarında 6 itfaiyecinin de bulunduğu 30 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 itfaiyecinin katıldığı söndürme çalışmasında yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi. 'Kasıt' iddiasıyla psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen 40 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.Öte yandan İngiltere'nin Birmingham kentinin kuzeyindeki Stafford kasabasındaki bir evde çıkan yangında da 4 çocuk hayatını kaybetti. Yangının sebebi araştırılıyor.