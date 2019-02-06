- Rus donanmasından Karadeniz'de füzeli tatbikat



(Fotoğraflı)



Bekir Keskin

KİEV (İHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının Karadeniz'de tatbikat yaptığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı Kerç Boğazı krizinden sonra gerçekleştirdiği tatbikat dikkat çekti.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinin yansımaları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya donanmasının Karadeniz'de tatbikat yaptığını duyurdu.Savunma Bakanlığının basın ofisinden yapılan açıklamada, top ve füze atışlarının yapıldığı tatbikatın Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri'ne ait Karadeniz filosu tarafından gerçekleştirildiği, tatbikata katılan gemi mürettebatının Kırım ve Noverossiysk üslerinden olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, denizaltılara karşı kullanılan taarruz gemisi 'MPK KASIMOV' tarafından, deniz altı ve deniz üstü hedeflerine roket sistemi 'OSA' kullanılarak atışlar gerçekleştirildiği ifade edildi. Öte yandan Kırım üssüne ait roketatar gemisi 'OREHOVA-ZUYEVA' ve roketatar botu 'P-60' ile deniz üstü, sahil kenarı ve yüzen hedeflere atışlar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Rusya Federasyonu tarafından yapılan bu tatbikatın, Ukrayna'nın "Karadeniz'e yeniden gemi göndereceğiz" açıklamasından hemen sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU