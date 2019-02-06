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S400'lerin verileceği tarihi açıkladı

'nin alması, ABD ve gibi ülkelerde tedirginlik yaratıyor.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 18:49
Rusya S400'lerin verileceği tarihi açıkladı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma sistemlerinin, anlaşmaya uygun olarak 2019 sonbaharında Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi.

"TESLİMAT SÜRESİNİ İKİ KERE ÖNE ÇEKTİK"

Kommersant gazetesine konuşan Şugayev, "Türkiye'nin sipariş portföyü şu anda 1 milyar doların üzerinde. Bildiğiniz gibi, 2017 yılında S-400 anlaşması imzalandı. Teslimat süresini iki kere öne çektik ve 2019 sonbaharında yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz." dedi.

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Rusya S400'lerin verileceği tarihi açıkladı
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