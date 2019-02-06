‘Vatan haini olmayacağım’

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun arkasına ABD ve Avrupa'nın desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan kriz sürüyor. Ülkede son yapılan seçimleri kazanan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Russia Today televizyonuna konuştu. Maduro, "Tarihin beni nasıl yazacağı umurumda değil. Vatan haini, güçsüz bir adam, halkına verdiği sözlere sırtını dönen biri gibi olmayacağım" dedi. Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu belirterek, "Donald Trump'ın savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, ülkemizin zenginliğidir" ifadelerini kullandı..Muhalefet lideri Guaido ise yine Maduro'ya karşı harekete geçmeleri için orduya yalvardı. Uluslararası yardımın ülkeye getirilmesini talep eden Guaido, "Anavatanın askerleri, umudumuz size bağlı" dedi.