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içeride dirençle karşılaşıyor

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Veliaht Prens içeride dirençle karşılaşıyor
ABD'nin Wall Street Journal gazetesi, hükümet yetkililerinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın "Dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim merkezi" kurma planını ve ülke varlıklarını satarak teknoloji şirketlerine yapılan yatırımların artırılması planını geciktirdiğini yazdı. Buna göre bir Suudi Arabistanlı yetkili, Veliaht Prens'in hükümet içerisinden pasif dirençle karşılaştığını açıkladı. Yetkili, Selman'ın, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun halka arzına dair planlarının, bu itirazlar nedeniyle en az 2021'e kadar ertelediğini ifade etti.
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Veliaht Prens içeride dirençle karşılaşıyor
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