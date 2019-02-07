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'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı

'da Havayolları, işçi sendikalarının 'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı. Brüksel Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde aksamalar olacağı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 22:59 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 23:06
Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı

Brüksel Havalimanı'ndaki çalışanların da greve katılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Brüksel Havayollarının söz konusu tarihte 122 seferini iptal etme kararı aldığı bildirildi.

Belçika'da bir süredir devam eden işçi ve işveren temsilcileri arasında çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı.

Grev nedeniyle o tarihte ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de metro, tramvay ve otobüs seferleri yapılamayacak.

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Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı
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