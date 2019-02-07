Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki cesedin kimliği tespit edildi

'yı taşıyan uçaktaki cesedin kimliği tespit edildi

Enkazı 'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu 'ya ait olduğu belirlendi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 04:08 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 04:25
Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki cesedin kimliği tespit edildi

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki cesedin kimliği tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN