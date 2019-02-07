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dergisi Prens Muhammed Bin Selman'ı 2019 Küresel Düşünür seçti

dergisi '2019 Global Thinkers' (2019 Küresel Düşünürler) listesini açıkladı. Listede dikkat çeken isim ise Muhammed Bin Selman oldu. Suudi gazeteci 'nın 'daki Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan katil Muhammed Bin Selman, ''yu şekilendirdiği' iddiasıyla yılın düşünürü seçildi...

Giriş Tarihi: 7.2.2019 19:36

Foreign Policy dergisi '2019 Global Thinkers' (2019 Küresel Düşünürler) listesini açıkladı. Listede yer alam isimler arasına Muhammed Bin Selman'ın da olması dikkatlerde kaçmadı. İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan Muhammed Bin Selman için kaleme aldıkları sözler ise bu kadarına da pes dedirtti. Yaptığı suikast listeleri ile insanların ölüm fermanını imzalayan katil Muhammed Bin Selman, için kullanılan ifadelerin bazıları ise şöyle:.

"EMRİ PRENS SELMAN VERDİ"
Washington Post gazetesi: "CIA, Prens Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı" ifadesine yer verilmişti.

SELMAN: TEHLİKELİ BİR İSLAMCI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Beyaz Saray ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediği iddia edilmişti.

TUTUKLANMASINI DA EMRETMİŞTİ
Washington Post, ABD istihbaratının dinlemelerine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'yı birtakım vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmeye ikna edilmesi ve ardından tutuklanmasını emrettiği iddiasını yazmıştı...

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Foreign Policy dergisi Prens Muhammed Bin Selman'ı 2019 Küresel Düşünür seçti
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