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, Büyükelçisi'ni geri çağırdı

hükümeti, 'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 16:37
Fransa, İtalya Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Fransa hükümeti, İtalya Başbakan Yardımcısı Maio'nun Sarı Yelekliler'le görüşmesinin ardından ülkedeki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Fransa, Sarı Yelekliler hareketinin liderleriyle buluşan İtalyan Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'ya ülkenin içişlerine karışmama uyarısında bulunmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yeni tahrik, AB'nin kalbinde ortak olan iki komşu ülke arasında kabul edilemez" denilmişti.

İtalya'da iktidarın büyük ortağı olan popülist Beş Yıldız Hareketi'nin lideri olan Di Maio, Paris yakınlarında Fransa'da hükümet karşıtı eylemler düzenleyen hareketin iki lideriyle buluşmuştu.

Di Maio, paylaştığı İtalyanca Twitter mesajında "Değişim rüzgarı Alpleri aştı" dedi. Ayrıca Sarı Yelekliler liderlerinden Christophe Chalençon ve Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Sarı Yelekliler listesinin başında bulunan Ingrid Levavasseur ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

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Fransa, İtalya Büyükelçisi'ni geri çağırdı
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