İbrahim Kalın: Macron’un açıklamasının hükmü yok

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanına ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Kalın, "Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz" dedi. Kalın, "Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiçbir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 2005'te tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptı��ı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi manipüle etmeye çalışmaktadırlar" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Macron tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir. Bu daha ilkeli bir yaklaşım olur" dedi.