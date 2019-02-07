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’da doğalgaz boru hattı patladı, bir çok bina alevler içinde kaldı

Özel bir inşaat şirketi çalışanlarının doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu çıkan yangında, boru hattı yakınındaki beş bina alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri üç saat sonra yangını söndürebildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:46
San Francisco’da doğalgaz boru hattı patladı, bir çok bina alevler içinde kaldı

Özel bir inşaat şirketi çalışanlarının doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu çıkan yangında, boru hattı yakınındaki beş bina alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri üç saat sonra yangını söndürebildi.

Olay, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan Richmond bölgesinde meydana geldi. Özel bir inşaat şirketi çalışanlarının bölgede süren fiber optik kablo döşeme çalışmaları sırasında kazı yaparken doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu öğlen 13:00 sıralarında yangın çıktı. Boru hattı yakınındaki ev sahipleri, yükselen alevleri görünce hemen itfaiye ekiplerini aradı ve panik içinde evlerini terk etti.

Yetkililerin yaptığı açıklamada yangına hemen müdahale edildiği, inşaat şirketi çalışanları da dahil kimsenin yaralanmadığı, fakat boru hattı yakınındaki beş binanın zarar gördüğünü belirtti.

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San Francisco’da doğalgaz boru hattı patladı, bir çok bina alevler içinde kaldı
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