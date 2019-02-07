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Yüzünü ısıran pumayı elleriyle boğarak öldürdü

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Giriş Tarihi: 7.2.2019
Yüzünü ısıran pumayı elleriyle boğarak öldürdü
ABD'nin Colorado eyaletinde koşuya çıkan bir adam kendisine saldıran pumayı elleriyle boğarak öldürdü.
Fort Collins kasabası yakınlarındaki Horsetooth Dağı'nda saldırıya uğrayan adamın pumadan kurtulduktan sonra bölgedeki park görevlilerinin binasına giderek yardım istediği belirtildi. İsmi açıklanmayan adamın, bir anda üstüne atlayıp yüzünü ısıran pumayı boynundan yakalayıp boğduğu belirtildi. Yetkililer, saldırıya uğrayan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak yüzündeki yaraların ciddi olduğunu aktardı.
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Yüzünü ısıran pumayı elleriyle boğarak öldürdü
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