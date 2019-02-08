Avusturya’da PKK vahşeti

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'da PKK'lı bir terörist, iltica başvurusunu kabul etmeyen sosyal işler memurunu bıçaklayarak öldürdü.Olay Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde sosyal işler bürosunda meydana geldi. 2009'da çok sayıda suça bulaştığı için iltica başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen 34 yaşındaki Soner O., yasa dışı yollarla tekrar Avusturya'ya dönerek, "Türkiye'ye karşı savaştığını" belirtip iltica başvurusunu yeniledi.İltica başvurusu yine reddedilen terörist, dün herkesin ortasında, tartıştığı büronun amiri Alexander A.'nın boğazını bıçakla kesti. 49 yaşındaki Alexander A., olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan PKK'lı katil Soner O.'nun, ilk ifadesinde "Pişman değilim" dediği öğrenildi. Polis tarafından basına yapılan açıklamada da "katilin pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla" işlediği aktarıldı.