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’da vahşeti

yılanı bu kez, yıllardır kendisini besleyen ’yı soktu. İltica başvurusu reddedilen PKK’lı terörist, büro amirini, boğazını keserek öldürdü

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Avusturya’da PKK vahşeti
Avusturya'da PKK'lı bir terörist, iltica başvurusunu kabul etmeyen sosyal işler memurunu bıçaklayarak öldürdü.
Olay Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde sosyal işler bürosunda meydana geldi. 2009'da çok sayıda suça bulaştığı için iltica başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen 34 yaşındaki Soner O., yasa dışı yollarla tekrar Avusturya'ya dönerek, "Türkiye'ye karşı savaştığını" belirtip iltica başvurusunu yeniledi.

BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
İltica başvurusu yine reddedilen terörist, dün herkesin ortasında, tartıştığı büronun amiri Alexander A.'nın boğazını bıçakla kesti. 49 yaşındaki Alexander A., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaçtıktan sonra kısa sürede yakalanan PKK'lı katil Soner O.'nun, ilk ifadesinde "Pişman değilim" dediği öğrenildi. Polis tarafından basına yapılan açıklamada da "katilin pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla" işlediği aktarıldı.
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Avusturya’da PKK vahşeti
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