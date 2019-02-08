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Bu kez paparazziler davacı

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Bu kez paparazziler davacı
Ünlüler ile paparazziler arasındaki gerilimli ilişki başka bir boyut kazandı. Oyuncu Jennifer Lopez ve model Gigi Hadid gibi ünlü isimler paparazzi görsellerini kendi sosyal medya hesaplarından paylaşınca haklarında dava açıldı. Telif yasalarına göre eğer ajans ya da işverene ruhsatlı değilse bir görselin gerçek sahibinin fotoğrafçı olması, paparazzilere ünlülere dava açma hakkı verdi. Hollywood'da bir mekândan ayrılırken fotoğrafı çekilen ünlünün fotoğraf mülkiyeti, deklanşöre basan kişiye ait kabul ediliyor. İki yıl önce Miami'de bir restoranda paparazziler tarafından görüntülenen TV yıldızı Khloe Kardashian'dan 175 bin dolar tazminat istenmiş, Kardashian fotoğrafı silince dava geri çekilmişti.
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Bu kez paparazziler davacı
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