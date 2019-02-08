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Daha 17 yaşında ama lüks hayatı gündemden düşmüyor!

17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa lüks hayatıyla gündemden düşmüyor. Belhasa'nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama duyanları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 17:57
Daha 17 yaşında ama lüks hayatı gündemden düşmüyor!

Sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa, Chanel 4 kanalında yayınlana bir programda açıklamalarda bulundu. Rashed Saif Belhasa genç yaşına rağmen istediği ünlüyle görüşüyor, istediği arabyı alabiliyor, serveti dudak uçuklatıyor!

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Daha 17 yaşında ama lüks hayatı gündemden düşmüyor!
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