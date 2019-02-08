Haberler Dünya Haberleri Daha 17 yaşında ama lüks hayatı gündemden düşmüyor!

Daha 17 yaşında ama lüks hayatı gündemden düşmüyor! 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Rashed Saif Belhasa lüks hayatıyla gündemden düşmüyor. Belhasa'nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama duyanları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 17:57