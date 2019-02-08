İkiz gibiler

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin İtalyan eşi Carla Bruni ile Filistinli asıllı manken Bella Hadid'in benzerliği iki mankenin hayranlarını şaşkına uğratıyor. Bruni (51) ve Hadid'in (22) hayranları sosyal medyada fotoğrafları karşılaştırarak benzerliği ortaya koyarken, iki mankenin saçlarından yüz hatlarına pek çok fiziksel özelliğinin birbirine benzediğini dile getiriyor. Dünyanın önde gelen moda dergileri de Bruni'nin gençlik halinin Hadid'den ayırt edilemediği yorumlarını yapıyor. Bruni ve Hadid mayıs ayında bir araya gelmiş, Bruni Hadid'e "Gizli bir kızım varmış" demişti.