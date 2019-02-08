Rusya: Askeri müdahale felaket olur

BUGÜN NELER OLDU

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'nun arkasına ABD'nin desteğini alarak 23 Ocak'ta kendisini ülkenin geçici lideri ilan etmesiyle başlayan kriz sürüyor. ABD ve Avrupa ülkelerinden Venezuela'nın seçilmiş lideri Nicolas Maduro'ya karşı baskılara karşı Rusya'dan dün önemli bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela'ya yönelik olası bir askeri müdahaleyi "en kötü senaryo" olarak nitelendirerek "Böyle bir müdahale felakete yol açar" dedi. Venezuela'ya komşu ülkelerin artan faaliyetlerine dikkati çeken Ryabkov, "Bölgedeki ülkelerin, Venezuela ve çevresinde etki sahibi olmak isteyen ülkelerle temaslarını artırdıklarını gözlemlemekteyiz" dedi.Öte yandan ABD'den bir kez daha Venezuelalı askerlere yönelik açıklamalar yapıldı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, üst düzey Venezuela askeri görevlilerine Juan Guaido'yu tanımaları durumunda yaptırımların kaldırılmasını düşüneceğini belirtti. Bolton, "ABD demokrasiyi savunan ve Cumhurbaşkanı Juan Guaido'nun anayasal hükümetini tanıyan Venezuela üst düzey askeri görevlilere yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünecek yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak" diye konuştu.Muhalefet lideri Guaido'nun çağrısı ile Venezuela'ya sokulmak istenilen yardımlara karşı Kolombiya sınırındaki Las Tienditas Köprüsü'ne barikatlar kuruldu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, söz konusu insani yardımın bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve askeri işgal için zemin hazırlandığını savunuyor.