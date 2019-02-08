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’dan flaş Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Suudi gazeteci ’nın ölüm emrinin Veliaht Prens tarafından verilmediğini yineleyen bir açıklama yayınladı. New York Time gazetesi y 'n Kaşıkçı'yı, zorla ya da kendi istediği ile ülkeye dönmemesi halinde, kurşunla vurulacağı yönünde tehdit ettiğini yazmıştı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 20:14
Suudi Arabistan’dan flaş Kaşıkçı açıklaması

ABD Merkezli New York Time gazetesinin Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği yönünde yayınladığı son haber sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'dan açıklama geldi.

"ÖLÜM EMRİNİ VELİAHT PRENS VERMEDİ"

Haberde ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan bilgileri yalanlayan Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölüm emrinin Veliaht Prensi tarafından verilmediğini yineledi.

New York Time gazetesi yayınladığı haberde Veliaht Prensi'n Kaşıkçı'yı, zorla ya da kendi istediği ile ülkeye dönmemesi halinde, kurşunla vurulacağı yönünde tehdit ettiğini yazmıştı.

Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş

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Suudi Arabistan’dan flaş Kaşıkçı açıklaması
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