Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Terör örgütleri arasında altın pazarlığı

Terör örgütleri arasında altın pazarlığı

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Terör örgütleri arasında altın pazarlığı
Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'lı ve YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar, altın pazarlığı nedeniyle durdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak sınırına hakim Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz'da iki terör örgütü arasında çatışmalar durdu. YPG/PKK, son iki gündür DEAŞ ile ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları vermesi için pazarlık yapıyor. YPG/PKK daha önce de DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütleri arasında altın pazarlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN