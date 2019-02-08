Terör örgütleri arasında altın pazarlığı

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'lı ve YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar, altın pazarlığı nedeniyle durdu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak sınırına hakim Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz'da iki terör örgütü arasında çatışmalar durdu. YPG/PKK, son iki gündür DEAŞ ile ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları vermesi için pazarlık yapıyor. YPG/PKK daha önce de DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti.