Türk üçüzler ‘İskoçya Kraliçesi Mary’ filminde oynadı

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de doğumlarının ardından doktorların sadece yüzde 50 yaşama şansı verdiği Türk üçüzler, üç yaşına girmeden İngiliz filmlerine oynama başarısını elde ederek, hem ailelerini hem de Türk toplumunu gururlandırdılar.'Pipetler' olarak tanınan üç yaşındaki üçüzler Kuzey, Koray ve Ayaz Çerikçi, Saoirse Ronan, Margot Robbie ve David Tennant'ın yanında genç bir Prens James rolünü üstlenerek en büyük rollerini aldılar. Londra dışındaki Essex bölgesi şehri Chelmsford'dan yaşayan üçüzlerin annesi 40 yaşındaki Claire Çerikci, Saoirse Ronan tarafından sarıldıkları sahneleri küçük çocuklarıyla çekildiğini söyledi. İngiltere'de işletme sahibi olan Türk vatandaşı Gürcan Çerikçi'yle evli olan anne Claire Çerikçi, "Yaptıkları tüm çekimlerde çocuklar muhteşemdi. Kuzey gerçekten etkin ve çok fotojenik, üçüzlerden en önde olanı. Ayaz en inatçıdır. Koray duyarlı ve özenli iken işleri çok hızlı bir şekilde alır. Koray, gerçekten duygularını gösteriyor ve incindiğinizi görürse gelir ve bir öpücük verir. 'Onlar eşsiz küçük çocuklarımız. Onlar bizim küçük süper yıldızlarımız" diye konuştu.