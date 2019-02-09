Avrupa’nın göbeğinde FETÖ terörü

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Fetillahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, yurtdışındaki Türk vatandaşlarına yönelik şiddet eylemlerine başladı. Bunu örneklerinden biri Almanya'nın Karlsruhe şehri yakınlarında yer alan Bretten kasabasında yaşandı. DİTİB Bretten Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi olan Savaş Çelik (45) isimli Türk vatandaşı, 6 Şubat Çarşamba akşamı evinin sadece birkaç yüz metre yakınında FETÖ'cülerin saldırısına uğradı.Çelik, saat 22.30 sıralarında evinin yakınındaki otomattan sigara almak için dışarı çıktı. Sigarayı aldıktan sonra bir anda arkasında beliren kar maskeli ve eldivenli iki kişi, "Sesini çıkarma yoksa boğazını keseriz" diyerek Çelik'i etkisiz hale getirdi. Ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları Çelik'i 200 metre ilerideki sanayi bölgesinde yer alan ıssız bir sokağa götürdü. Saldırganlar Çelik'i sağ kolu, bacağı ve göğsünden bıçakladı. Yaşadığı şokla neye uğradığını şaşıran Savaş Çelik saldırganların kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Bana "abilerimiz ve ablalarımızdan uzak duracaksın dediler. Ben 'abi ve ablalarınız kim' diye sorduğumda bana hakaret ederek, 'Kim olduklarını bilmiyor musun, Gülen Cemaati'nin abileri ve ablaları. Bizim kırmızı çizgimiz ablalarımız, onlardan uzak durun. Cami cemaatinden FETÖ karşıtlığı ile bilinen 6 kişinin daha ismini vererek onları da tehdit ettiler. FETÖ ile burada her alanda mücadele ediyorum. Bu yüzden saldırıya uğradım" dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da Çelik'e yapılan saldırıyı sosyal medya hesabında, "Avrupa'nın göbeğinde DİTİB Bretten Yeşil Cami Yön. Kur. Üyesi Savaş Çelik, FETÖ'cü teröristler tarafından bıçaklandı. FETÖ'nün nasıl bir suç şebekesi olduğunu anlamak için daha hangi felaketlerin yaşanması gerekecek" mesajıyla duyurdu. Olayın ardından Karlsruhe Başkonsolosluğu'ndan Konsolos Adnan Hayal ve UID Rhein Neckar Bölge Başkanı Osman Gökalp de Savaş Çelik'i evinde ziyaret etti. Konsolos Hayal, polisin konuyla ilgili tahkikatının sürdüğünü, olayın hukuki olarak takipçisi olacaklarını söyledi.FETÖ'cülerin saldırdığı Savaş Çelik'in 2017'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in kuzeni olduğu öğrenildi. Şehit Çelik, 15 Temmuz öncesi istifasını hazırlamış, ancak hain darbe girişimi olunca istifasını geri almıştı.