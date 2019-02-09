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Balıklar aynada kendisini tanıyor

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Giriş Tarihi: 9.2.2019
Balıklar aynada kendisini tanıyor
Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde yapılan bir çalışma, balıkların aynada kendilerini tanıyabildiğini gösterdi. Biyolog Alex Jordan'ın gerçekleştirdiği çalışmada, çöpçü çırçır balıklarının hayvanların zekasını ölçmek için kullanılan ayna testinden geçtiği tespit edildi. Jordan, "Bu balıkların bilişsel kabiliyeti şimdiye kadar küçük görülmüş, ancak oldukça akıllı hayvanlar" derken, bu testi şimdiye kadar büyük tür maymunlar, şişeburunlu yunuslar, katil balinalar, Avrasya saksağanı ve bir Asya filinin geçtiği biliniyor.
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Balıklar aynada kendisini tanıyor
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