Balıklar aynada kendisini tanıyor

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Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde yapılan bir çalışma, balıkların aynada kendilerini tanıyabildiğini gösterdi. Biyolog Alex Jordan'ın gerçekleştirdiği çalışmada, çöpçü çırçır balıklarının hayvanların zekasını ölçmek için kullanılan ayna testinden geçtiği tespit edildi. Jordan, "Bu balıkların bilişsel kabiliyeti şimdiye kadar küçük görülmüş, ancak oldukça akıllı hayvanlar" derken, bu testi şimdiye kadar büyük tür maymunlar, şişeburunlu yunuslar, katil balinalar, Avrasya saksağanı ve bir Asya filinin geçtiği biliniyor.