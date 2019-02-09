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İğrenç hastane kapatılacak

Giriş Tarihi: 9.2.2019
İğrenç hastane kapatılacak
ABD'nin Arizona eyaletinde, 10 yıldır bitkisel hayatta olan bir kadının tecavüze uğrayıp doğum yaptığı hastanenin kapatılacağı bildirildi. Hacienda HealthCare Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tecavüz olayının ardından kurumun kapatılma kararı alındığı ve 37 hastanın başka bir hastaneye transfer edileceği bildirildi. Söz konusu hastanede, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra bitkisel hayata giren ve yaklaşık 10 yıldır bu durumda bulunan kadın, tecavüze uğrayarak hamile kalmış ve 29 Aralık'ta doğum yapmıştı. Cinsel taciz olayının ardından hastanenin eski çalışanlarından Nathan Sutherland isimli erkek hemşire hakkında cinsel istismar soruşturması başlatılmıştı.
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İğrenç hastane kapatılacak
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