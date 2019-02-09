Prens Uslanacak gibi durmuyor

Suud veliaht prensi akıllanacak gibi görünmüyor. Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşadığı bunalım da kendine ders olmadı. Bunca başarısızlık sonrası haline hareketine biraz çeki düzen vermesini beklersiniz.

Ama yok! Şımarık prens hâlâ saldırgan tavrını sürdürüyor.

BM ile işbirliği yapmaktan kaçtığı yetmezmiş gibi Türkiye düşmanlığına da devam ediyor. Suriye'de Türkiye'nin önünü kesmeye çalışmakla meşgul.

Arap gücü oluşturacakmış.

Kuzey Suriye'de güvenli bölgeye katkı sunacakmış.

"Sen önce kendi işine bak" demek lazım böylelerine.

Ancak bu tipler hatalarını görmek yerine yeni hatalarla bunları atlatabileceğini zanneder. Küstah tavrı her halinden belli oluyor. Ama içi öyle boş ve eli öyle zayıf ki, komik duruma düşmekten öteye geçemiyor.

Uluslararası kamuoyu önünde ciddi bir meşruiyet sorunu yaşıyor olmasına rağmen, hâlâ kendini Batılı devletlerin her istediğini yapabilen şımarık çocuğu gibi görüyor.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!