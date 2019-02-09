‘Trump, diyaloğu baltalamak istiyor’

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhaliflerle arasındaki siyasi krizi çözmek için Meksika ve Uruguay tarafından başlatılan diyalog girişimlerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından baltalanmak istendiğini söyledi. Başkent Caracas'ın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda başlatılan imza kampanyasına Devlet Başkanı Maduro, eşi Cilia Flores ile katıldı. Maduro burada yaptığı konuşmada, "Barış için, Venezuela'nın kutsal egemenliği ve Venezuela'nın kendi kaderini belirleme hakkını savunmak için imzaladım. Venezuela'ya saygı gösterin." dedi. Venezuela'nın geleceğini belirleyecek günlerden geçtiklerini vurgulayan Maduro, ülkesinde denenen darbe girişiminin başarıya ulaşamadığını belirtti. ABD yönetiminin Venezuela'yı "demokrasi ve özgürlük" adına hedef aldığını dile getiren Maduro, "Bu hiç de öyle değil. Venezuela'da devlet başkanlığının gasbedilmesi, Irak'taki kitle imha silahları kadar yalan" dedi.