Dışişleri’nden Çin’e ‘toplama kampı��� tepkisi

BUGÜN NELER OLDU

DışişleriBakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlallerine sert tepki gösterdi. Aksoy, "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türk'ünün toplama kampları ve hapishanelerde işkence ile beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları bir sır değildir. Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz. Uluslararası toplumu ve BM Genel Sekreterini Sincan bölgesindeki insanlık trajedisinin sona erdirilmesi için etkin adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.