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Kraliçesinin eşi , ehliyetini polise teslim etti

'de geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren İngiltere Kraliçesinin 97 yaşındaki eşi 'in ehliyetini gönüllü olarak polise teslim ettiği ve artık özel şoför kullanacağı açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 22:52
İngiltere Kraliçesinin eşi Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Kraliçesinin 97 yaşındaki eşi Prens Phillip, Sandringham'daki konutunun yakınında trafik kazası geçirmiş ve yara almadan kurtulmuştu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, dikkatli bir düşünme sürecinden sonra Prens Philip'in ehliyetini gönüllü olarak polise teslim ettiği açıklandı. Ayrıca polisten, Prens Philip'in emniyet kemersiz araç kullanırken çekilen fotoğrafı yüzünden "uygun bir dille" uyarıldığı ifade edildi.

Philip'in çarptığı aracın sürücüsü Emma Fairweather'ın bileği kırılmıştı. Philip, alçak seviyedeki güneş nedeniyle yolu göremediğini söylemiş ve kazanın ardından Fairweather'a bir özür mektubu yollamıştı.

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İngiltere Kraliçesinin eşi Prens Philip, ehliyetini polise teslim etti
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