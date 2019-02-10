İsrail, Filistinli çocuğu şehit etti

BUGÜN NELER OLDU

İsrailaskerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi sonucu biri çocuk 2 Filistinli şehit oldu, 17 kişi yaralandı. İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi'nin şehit olduğu belirtildi. İsrail'in işgalci askerleri, 30 Mart'tan bu yana barışçıl gösterilerde 230'dan fazla Filistinliyi şehit etti.