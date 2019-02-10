Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Malezya'da nesli tehlikedeki yeşil kaplumbağa öldü

'da nesli tehlikedeki öldü

'nın Labuan Adası'ndaki bir sahilde, nesli tehlike altındaki bir yeşil deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu bildirildi. Kaplumbağanın iç organlarının alınmış olduğunu tespit edildi. Ülkedeki yeşil deniz kaplumbağası nüfusunun 1970'ten bu yana yarı yarıya azaldığı biliniyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 18:49
Malezya'da nesli tehlikedeki yeşil kaplumbağa öldü

Doğal Yaşamı Koruma Biriminden yapılan açıklamada, adaya bağlı Pohon Batu sahilinde cansız bir yeşil deniz kaplumbağasına rastlandığı belirtildi.

Kaplumbağanın iç organlarının alınmış olduğunu tespit eden yetkililer, hayvanın ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için hükümetçe koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağaları, ülkenin Terengganu ve Sarawak eyaletlerinde yaşıyor.

Ülkedeki yeşil deniz kaplumbağası nüfusunun 1970'ten bu yana yarı yarıya azaldığı biliniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malezya'da nesli tehlikedeki yeşil kaplumbağa öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN