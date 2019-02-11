Avrupa'dan tesettüre çirkin yasak

Belçika'nın Anderlecht şehrinde ve Almanya'nın başkenti Berlin'de son bir ayda başörtülü üç kadının aşırı sağcılar tarafından saldırıya uğramasına sessiz kalan Avrupa Birliği (AB), İslamafobik saldırıları tesettüre yasak getirerek destekliyor. Demokratik olduğunu iddia eden AB'de tesüttüre yasak getiren ülkelerin sayısı giderek artıyor. İşte AB'deki anti-tesettür yasaları:

Fransa: Kamusal alanlarda burkayı yasaklayan ilk ülke Fransa. 2004'te, devlet okullarındaki öğrencilerin herhangi bir dinsel sembol taşıması yasaklanmıştı.

Belçika: 2011'de, kamusal alanlarda yüzün tamamen örtülmesini yasakladı.

İtalya: 2010'da Novara şehrinde, kamusal alanlarda yüzün tamamen kapatılması anlamında kısıtlamalar getirildi. Diğer yandan İtalya'nın bazı sahil kıyılarında burkiniyle denize girilmesi yasak.

İspanya: İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki bazı alanlarda, burka ve nikab giyilmesi 2013'ten bu yana yasak.

İsviçre: 2013'te Ticino kantonu, yüzün örtülmesini yasaklayan bir yasayı kabul etti.

Bulgaristan: 2016'da yüzünü kapatan kadınlara ceza kesilmesini ve yararlandıkları devlet yardımlarını kesmeyi öngören bir yasa kabul edildi.

Almanya: Nisan 2017'de, kamu çalışanlarının burka giymesini yasaklayan kanun tasarısı onaylandı.

Avusturya: Ekim 2017'de yürürlüğe giren yasa ile yüzü tamamen örten burka ve nikabın kullanılması yasaklandı.

Hollanda: Kamusal alanda yüzü tamamen örten burka, peçe, motosiklet kaskı, kar maskesi ve benzeri kıyafet ya da aksesuarın takılmasını yasaklayan yasayı 26 Haziran 2018'de onaylandı.

Danimarka: Ağustos 2018'de yürürlüğe giren yeni yasa ile burka ve nikab gibi yüzü kapatan kıyafetlerin giyilmesi yasaklandı.

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