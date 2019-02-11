İşlediği bütün suçlar cezasız kalabilir korkunç mumyacı

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Rusya'nın Nijnıy Novgorod bölgesinde yaşayan tarihçi Anatoliy Moskvin, 2011'de evinde 26 kız çocuğunun mumyasının bulunması üzerine tutuklanmış ve zorunlu psikiyatrik tedavi cezası verilmişti. Geçen yıl doktorlar Moskvin'in artık tedavisine klinik dışında devam edebileceğini söyleyince, tartışma başladı. Tepkiler üzerine geri adım atan doktorlar, Moskvin'in tedavisinin ömür boyu sürmesini talep etti. Ancak yargı süreci uzayınca Moskvin'in güvenli bir hastanede tutulma süresi geçen ay sona erdi. Dolayısıyla Moskvin'e yalnızca gönüllü olarak hastanede kalma tercihi yapma hakkı doğdu. Moskvin'in istemediği taktirde serbest kalacak olması mumyaladığı kız çocuklarının ailelerinin tepkisine neden oldu. Çocuklardan birinin annesi "O tedavi edilemez. İlaç almayı bırakıp bir aşamada korkunç eylemlerine daha önce söylediği gibi devam edecek. Cezaevine konulmalı" dedi. Mezardan çıkardığı cesetleri kurutan Moskvin, uzuvları kumaş parçalarıyla sarıyor ya da içlerini elyafla dolduruyor, yüzlerine de balmumundan maskeler yapıyordu. Aynı apartmanda yaşayan anne-babası ise "Bebekleri görmüştük, ancak ceset olduklarını düşünmedik. Bunu hobi sandık" diye konuştu.