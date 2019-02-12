‘Afrika kıtası için Erdoğan modeli’

Yunus Kahya ve Musa Sale Abduramani'nin koordinatörlüğünde hazırlanan ve 'Dünya Beşten Büyüktür/Recep Tayyip Erdoğan' üst sloganı ile sunulan "Afrika Özel Koleksiyonu" adlı kitapta Afrika'yı sefaletten kurtarmak için Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin kalkınma hamleleri anlatılıyor.

Çalışmanın amacı, şöyle ifade edilmiş: Afrika'yı geliştirmek ve büyümesini sağlamak için Başkan Erdoğan'ın sunduğu modeli ve getirilerini Afrika yöneticileri ve siyasi elit kesimine, hatta tüm ülkelere tanıtmak. Bu kitap çalışması, deneyimli gazeteciler ve ünlü Afrikalı yazarları tarafından hazırlanıyor. Çeşitli bilgiler ve röportajlar içerecek kitapta Batılı güçlerin aksine, Afrika kıtasını fakirlikten çıkarmayı gerçekten hedefleyen Türkiye modeli detaylarıyla aktarılacak.

Afrika topraklarının zenginliklerini ve değerli hammaddelerini sistematik olarak sömürmek olan İngiliz, Fransız, Amerikan, İspanyol, Alman ve Portekiz kolonyalistleri Kara Kıta'ya açlık, şiddet, terör, soykırım ve savaşlardan başka bir şey getirmedi. Kitapta Türkiye'nin bu oyunu nasıl bozduğu da aktarılacak. Çünkü Türkiye Afrika'nın gelişimi için yeni bir iş birliği örneği olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede editörJean Luc Mbaga, Başkan Erdoğan'a hitaben kitabın ana temalarını şöyle sıralamış:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" sözlerinizle büyük güçlerin emperyalizmini ifşa eden, dünyadaki tek yöneticisiniz. Bizim tek sözcümüz sizsiniz. Söz hakkı elinden alınmış tüm ülkelerin sözcüsüsünüz. Siz Afrika'yı önemsiyorsunuz.

Afrika kıtasının tüm başkentlerinde Türk Büyükelçilikleri açtınız, sıkça ziyaretler düzenleyerek ikili anlaşmaları arttırdınız ve pekiştirdiniz. Sizden önce, Afrika'da Türkiye'nin sadece 10 temsilciliği bulunurken, sayenizde 43 temsilciliği oldu ve her Afrika ülkesinde bir Büyükelçilik açmayı hedefliyorsunuz.

Diğer ülke güçlerine göre, siz Afrika kıtasının gerçek gelişimini önemsiyorsunuz. Türkiye-Afrika iş forumlarının organizasyonunu destekliyorsunuz.

İlk 10 büyük ekonominin içine girme hedefiniz kapsamında, Afrika ile ticareti arttırdınız ve 2015 yılında iki ülke arasındaki ticari hacim dörtle katlanarak 4 milyardan 20 milyara ulaştı.

AFRİKA İLE "SERBEST TİCARET YILI" OLUŞTURDUNUZ

Afrika'yı sefaletten kurtarmak için "Dünya Köy" adlı yeni bir gelişim vizyonu savundunuz ve bu "Made in Erdoğan" modeli fakir ülkelere, özellikle de Afrika ülkelerine nefes verdi, çünkü globalleşme eşliğinde normalleşmeyi getiriyor. Size iftira atmak isteyenlerin kötülediği bu model, asıl insan haklarını temel alarak gerçek bir kazan-kazan iş birliği sunuyor ve istihdam yaratıyor.

İlk sizin ve ülkenizin Afrika'ya iyilik yapanlar olduğunu birçok insan henüz bilmiyor ve elimize geçen fırsat ile bunu hazırlanacak kitap sayesinde gururla savunacağız.

Dünyada ABD'den sonra, gıda, giyim, ilaç yardımı gibi konularda gelişmemiş ülkelere en çok yardım eden ikinci ülke olduğunuzu hiçbir gazete ve basın yazmıyor.

Türk Hava Yolları'nın, para kazanmak amaçlı değil, aslında Afrika ülkelerine yardım etmek amaçlı ve sizin desteğinizle Afrika'da 51 hedefe uçtuğunu birçok kişi bilmiyor. Bugün, Avrupa'ya 600 dolardan az bir miktarla seyahat edilebiliyor: ulusal havayolunuz olan THY, Afrika'nın alım gücünü dikkate alarak, Afrika'yı gelişmemiş bir ülke olmaktan çıkarttı. Bu açılım sayesinde, 2016 yılında Afrikalı yolcu sayısı katlanarak 300 binden 2 milyon 817 bine çıktı ve Türk Hava Yolları, Air France ve Kenya Ariways havayollarını geride bıraktı.