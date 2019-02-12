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'nın 2060 yılına kadar 10,4 milyon işçiye ihtiyacı var

Doğum oranını yükseltemeyen ve emeklilerin yerini doldurmaya çalışan 'nın 2060 yılına kadar 10,4 milyon kalifiye işgücüne ihtiyacı olduğu açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:23

Alman Bertelsmann Vakfı yaptığı araştırmada Almanya'nın 2060 yılına kadar her yıl en az 260 bin kalifiye i��gücüne ihtiyacı olduğunu belirledi. Almanya, kalifiye işgücünün tamamını AB ülkelerinden temin edemeyeceği bu yüzden üçüncü ülkelerden de işçi alacağı belirtildi.

Almanya'nın yıllık işgücü ihtiyacının 114 bininin AB ülkelerinden, 146 binini ise AB üyesi olmayan ülkelerden karşılanması gerektiği ifade ediliyor. Bertelsmann Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Jörg Drager, göç yasasının en hızlı şekilde yürürlüğe girmesi gerektiğini belirterek, en büyük açığın orta seviye kalifiye işgücünde görüldüğünü ve çıkartılacak yasanın özellikle bu kesimi kapsamasının doğru olacağını söyledi.

Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan en son hesaplamalara göre, çalışabilecek kişi sayısının 2013 yılında 49 milyon olduğu, bu sayının 2060'ta 38 milyona düşeceği tahmin ediliyor. Çalışacak kalifiye elemanların hem mevcut sanayinin devamını sağlayarak geliştirmesi, hem de emeklilerin maaşlarının sağlıklı ödenerek devlete yük olmaktan kurtulması hesaplanıyor.

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Almanya'nın 2060 yılına kadar 10,4 milyon işçiye ihtiyacı var
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