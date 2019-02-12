Avustralya'da devam eden yangınlarda 5 ev yandı

NSW Kırsal Yangın Servisince yapılan açıklamaya göre, Tingha kasabasında 5 bin 600, Casino kasabası yakınlarında ise yaklaşık 3 bin hektarlık alan, şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangınlarda zarar gördü.

Söz konusu kasabaların yakınlarındaki 5 ev tamamen yandı.

Şartların kötüleşmesi nedeniyle bölge için acil durum ilan edildi.

Alevlerin Old Mill kasabasına doğru ilerlediği bildirildi.

Tingha, Gilgai, Bundarra, Kingstown kasabalarında okullar bugün tatil olacak.

Yangın söndürme uçaklarının desteğiyle yaklaşık 400 itfaiyecinin kontrol altına almaya çalıştığı yangınların 40 farklı noktada devam ettiği belirtildi.