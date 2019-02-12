Filistin Devlet Başkanı Abbas Suudi Arabistan'da

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, iki günlük resmi ziyaret için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Abbas, İsrail'in ihlalleri, halihazırdaki siyasi durum ve Kudüs başta olmak üzere Filistin davasının maruz kaldığı riskler konusunda Kral Selman'ı bilgilendirdi.

Abbas'ın ABD'nin İsrail-Filistin sorununa "çözüm" amacıyla pazarladığı Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin gelişmeleri Kral Selman ile görüştüğü belirtilen haberde, Filistin Devlet Başkanı'nın ABD'nin Filistin davasına ilişkin "komplolarına" dikkati çektiği aktarıldı.

Suudi Arabistan ziyaretinde Abbas'a Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ve Filistin İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec başta olmak üzere çok sayıda Filistinli yetkili eşlik etti.

Riyad'a dün ulaşan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaretinin bu akşam son bulması bekleniyor.