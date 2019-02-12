"Türkiye'ye müteşekkiriz"

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahat Abdurrahman, Türkiye'nin kısa süre önce Çin'deki toplama kamplarının kapatılmasını istediğini belirterek, "Biz Türkiye Devleti'ne müteşekkiriz. Türkiye ile biz kardeşiz. Türklerin ana vatanı Doğu Türkistan'dır." dedi.

Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 milyon Müslüman Türk'ün yaşadığı Doğu Türkistan'ın, 1949'dan bu yana Çin'in işkencesi altında olduğunu söyledi.

Çinlilerin Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra oradaki halkı dinden uzaklaştırmak için her gün yeni işkenceler ve zulümler yaptığını anlatan Abdurrahman, dünyanın buna sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi.

"ESAS HEDEF İSLAM"

Birleşmiş Milletler raporlarına göre bir milyon, kendi bilgilerine göre ise 3 milyondan fazla insanın toplama kamplarında olduğunu belirten Abdurrahman, şunları kaydetti:

"Oradaki evlerimize ikiz aile kapsamında Çinliler yerleştirildi. Bunlar, ev ahalisi hakkında raporlar düzenliyor, kamplara alınacakların listeleri buna göre hazırlanıyor. Evde kalan öksüz çocuklar da kamplara alınarak Çinlileştiriliyor. Burada esas hedef olan İslam ve Müslümanlardır. Çinliler, Müslümanların yok olmasını istiyor. Bunu tüm dünyanın bilmesini ve bize destek vermesini istiyoruz."

Türkiye'nin çok sayıda Doğu Türkistanlıya sahip çıktığını ifade eden Abdulahat Abdurrahman, "Türkiye bunlara kucak açtı, bağrına bastı. Bize, Doğu Türkistan'ı anlatma imkanı sunan Türkiye Devleti'ne ve hükümetimize teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'de Doğu Türkistan teşkilatları, dernekleri ve vakıfların bulunduğunu belirten Abdurrahman, bunun kendileri için büyük bir destek olduğunu vurguladı.

Abdulahat Abdurrahman, şu anda Türkiye'deki Doğu Türkistanlı Müslüman muhacirlere barınma, okuma gibi imkanların sağlandığını kaydederek, Türkiye'nin kısa süre önce Çin'deki toplama kamplarının kapatılmasını istediğini belirtti. Abdurrahman, "Biz Türkiye Devleti'ne müteşekkiriz. Türkiye ile biz kardeşiz. Türklerin ana vatanı Doğu Türkistan'dır." ifadesini kullandı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Başkanı Mehmet Emin Akan da iman eden insanlar üzerindeki baskılar karşısında derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Doğu Türkistan, Myanmar, Yemen ve Suriye'deki kardeşleri için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini belirten Akan, "Müslümanların yaratılış gayeleri doğrultusunda hareket etmeleri lazım. Bugün 'İslam ülkesiyiz' diyen ülkeler kenetlemiş bir duvar gibi olsalardı, dünyadaki 'süper güç' dediğimiz devletler bunu yıkamazdı ama maalesef kenetlenme olmuyor. Türkiye'nin bu kenetlenmeye öncülük yapacağına inanıyorum. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.