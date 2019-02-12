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Uçağa binecekleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı! O an kamerada...

'da yolcuların uçağa bindikleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı. 6 yolcunun zemine düştüğü olayda, 3 kişi yaralandı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 12:31
Uçağa binecekleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı! O an kamerada...

TASS'da yer alan bir habere göre, saat 07:00 sıralarında Batı Sibirya'da bulunan ve Altay'ın başkenti olan Barnaul'dan Moskova'ya hareket etmek için hazırlanan uçağa, yolcu alımı yapıldığı sırada merdivenin kırılması sonucu 6 kişi aşağı düştü. Bunun sonucunda 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya'da yolcular uçağa binecekleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı! O an kamerada...

TASS'a konuşan havayolu şirketi sözcüsü olayla ilgili, "12 Şubat'ta, Barnaul Havalimanında 6 yolcu uçağa bindikleri sırada, üzerinde bulundukları bölüm kırıldı ve yolcular aşağı düştü. 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve diğer yolcular yara almadı. Ön araştırmalara göre, kazanın nedeni, havalimanına ait olan otomatik yolcu merdiveninin kırık yapısından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de haberde yer aldı.

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Uçağa binecekleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı! O an kamerada...
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