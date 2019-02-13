ABD, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hesap sorulmasını istiyor Veliaht Prens reddediyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi olan Suud El Kahtani'den hesap sorulmasını istediği, ancak Riyad'ın bu talebi ısrarla geri çevirdiği ifade edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Suudi yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı olan Kahtani'den hesap sorulması için kapalı kapılar ardında Suudi Arabistan'a baskı yapıyor ancak Riyad yönetimi bu konuda ayak diriyor. Habere göre ABD'li bir yetkili, Kahtani'nin hala Veliaht Prens Selman'a el altından danışmanlık yaptığını belirtirken, Suudi bir yetkili de "Bin Selman hala tavsiye için Kahtani'ye gidiyor ve yakınındakilere Kahtani'nin hala kendisinin danışmanı olduğunu söylüyor" dedi.