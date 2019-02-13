ABD koalisyonu saldırısı: 50 ölü

BUGÜN NELER OLDU

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlediği hava saldırısında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 50 sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdurrahman, sivillerin, Deyrizor'un Bagoz kasabasındaki terör örgütleri DEAŞ ile YPG arasındaki çatışmalardan kaçarak Irak sınırına gitmeye çalışırken hedef alındığını söyledi. Koalisyondan henüz açıklama yapılmadı. Bölgede son günlerde ABD havadan, Fransa da füze saldırıları ile terör örgütü YPG'ye destek veriyor.