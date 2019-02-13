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koalisyonu saldırısı: 50 ölü

Giriş Tarihi: 13.2.2019
ABD koalisyonu saldırısı: 50 ölü
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor kentinde düzenlediği hava saldırısında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 50 sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Müdürü Rami Abdurrahman, sivillerin, Deyrizor'un Bagoz kasabasındaki terör örgütleri DEAŞ ile YPG arasındaki çatışmalardan kaçarak Irak sınırına gitmeye çalışırken hedef alındığını söyledi. Koalisyondan henüz açıklama yapılmadı. Bölgede son günlerde ABD havadan, Fransa da füze saldırıları ile terör örgütü YPG'ye destek veriyor.
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ABD koalisyonu saldırısı: 50 ölü
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