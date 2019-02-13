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Son dakika: AB'den flaş kararı!

Avrupa Birliği, ve Panama'yı kara para aklama ve terörü finanse etme konularında birliği tehdit ettiği gerekçesiyle teröre destek veren ülkeler listesine ekleme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 15:23
Son dakika: AB'den flaş Suudi Arabistan kararı!

Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan, Panama ve başka bazı ülkeleri, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki gevşek kontroller nedeniyle AB'ye tehdit oluşturan ülkeler kara listesine eklediğini açıkladı.

Gerekçe olarak, para aklama ve teröre maddi destek konusundaki denetimlerin bu ülkeklerde gevşek olması gösterildi.

Listedeki 23 ülke şunlar:

"Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botswana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virjin Adaları, Yemen."

Bu ülkelerin bu listeye eklenmesi yalnızca itibarını zedelemiyor aynı zamanda AB ile mali ilişkilerini zorlaştırıyor. AB bankaları, listede yer alan ülkelerden gelen varlıkları kapsayan ödemeler konusunda ek kontroller yapmak zorunda kalacak.

AB'den flaş Suudi Arabistan kararı!

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Son dakika: AB'den flaş Suudi Arabistan kararı!
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