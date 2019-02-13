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'da uzun aradan sonra siyah görüntülendi

'da bir asır aradan sonra siyah bir görüntülendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 11:21

CNN International'ın haberine göre, San Diego Hayvanat Bahçesi'nden Nick Pilfold ve ekibi, Kenya'nın Laikipia bölgesinde nadir rastlanan siyah dişi leoparı görüntülemeyi başardı.

Ekibin geçen yıl bölgede siyah bir leoparın olabileceği duyumu üzerine hayvanı görüntülemek amacıyla birçok yere kamera yerleştirdiği belirtildi.

Nick Pilfold, tamamen siyah tüylere sahip leoparların oranının dünya çapında yüzde 11 olduğunu ve büyük bölümünün Güneydoğu Asya'da yaşadığını belirterek Afrika'da siyah leoparlara çok nadiren rastlandığı, son gözlemin, 1909'da Etiyopya'da yapıldığını söyledi.

Leoparın görüntülendiği çalışmanın ayrıntıları "African Journal of Ecology" dergisinde yayımlandı.

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Afrika'da uzun aradan sonra siyah leopar görüntülendi
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