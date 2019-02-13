Ecdat mirasının hali içler acısı

5 bin Türk nüfusunun yaşadığı Radoviş kentinde bulunan ve inşası 1390'lı yıllara dayanan tarihi camiden geriye kalan kütüphaneyi alemciler mesken tuttu. Kimliği belirsiz kişilerin kapı kilidini kırarak içeride uygunsuz davranışlarda bulunması bölgedeki vatandaşları çileden çıkardı. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan eşsiz Osmanlı mimarisinden geriye sadece minaresi ve kütüphanesi kalan eser sahip çıkılmayı bekliyor. SABAH'a konuşan vatandaşlar bu tarihi esere sahip çıkılmadığını belirterek, "Kapının kilidinin kırık olduğunu ve burada uygunsuz birçok şeyin yapıldığını defalarca yetkililere ilettik ancak çözüm bulamadık. Kütüphanenin halini görüyorsunuz" diye dert yandı.

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