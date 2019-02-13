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Ecdat mirasının hali içler acısı

Makedonya'nın Radoviş şehrinde bulunan ve 'nin Seyahatnamesi'nde de geçen 600 yıllık caminin kütüphanesi bakımsızlık ve ihmalden dolayı alemcilerin meskeni haline geldi.

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
Ecdat mirasının hali içler acısı

5 bin Türk nüfusunun yaşadığı Radoviş kentinde bulunan ve inşası 1390'lı yıllara dayanan tarihi camiden geriye kalan kütüphaneyi alemciler mesken tuttu. Kimliği belirsiz kişilerin kapı kilidini kırarak içeride uygunsuz davranışlarda bulunması bölgedeki vatandaşları çileden çıkardı. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan eşsiz Osmanlı mimarisinden geriye sadece minaresi ve kütüphanesi kalan eser sahip çıkılmayı bekliyor. SABAH'a konuşan vatandaşlar bu tarihi esere sahip çıkılmadığını belirterek, "Kapının kilidinin kırık olduğunu ve burada uygunsuz birçok şeyin yapıldığını defalarca yetkililere ilettik ancak çözüm bulamadık. Kütüphanenin halini görüyorsunuz" diye dert yandı.

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Ecdat mirasının hali içler acısı
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